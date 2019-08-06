"Спартак" отправился в Швейцарию на матч с "Туном"

Теги спартак москватун

"Спартак" отправился в Швейцарию на матч с "Туном"

"Спартак", в скором времени, вылетит в Швейцарию. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Футболисты московского клуба отправились в Швейцарию для встречи с "Туном" в рамках 3-го отборочного раунда Лиги Европы.

Матч состоится 8 августа и начнется в 20:00 (мск).

Ранее стало известно, что Шюррле и Мельгарехо попали в заявку "Спартака" на Лигу Европы

А еще: "Спартак" не претендует на Копмейнерса| http://soccernews.ru
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