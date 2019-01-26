"Спартак" отправится на командный ужин с Федуном

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал, что команда идет на совместный ужин с владельцем клуба Леонидом Федуном.

Футболист заявил, что команда делает это для того, чтобы просто пообщаться с президентом, поделиться новостями.

"Это для того, чтобы мы ещё больше сплотились, пообщались с президентом. Чтобы он был в курсе событий, вместе с командой", - сказал Ещенко.

Напомним, вчера 25 января, "Спартак" разгромил "Зенит" (3:0) в рамках Кубка "Матч Премьер".

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