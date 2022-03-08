"Спартак" отреагировал информацию о возможном переходе Айртона в "Фенербахче"
Фото: инстаграм Лукаса Айртона/Автор неизвестен
Пресс-атташе московского "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что бразильский защитник "красно-белых" Лукас Айртон в ближайшее время перейдет в стамбульский "Фенербахче".
"В ближайшие дни будет появляться много сообщений наподобие этой фэйковой новости от турецких журналистов. Мы не можем опровергать каждую. Позицию клуба и команды наш главный тренер, спортивный директор и игроки выразили четко. Все намерены продолжить играть за "Спартак".
При этом очевидно, что давать долгосрочных обещаний и клясться в этой тяжелейшей ситуации никто не может. Важно, что команда профессионально и со всей ответственностью – в полном составе – готовится к следующему матчу", – приводит слова Зеленова Sports.ru.
В нынешнем сезоне 24-летний Айртон провел за "Спартак" 28 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с московским клубом действует до лета 2026 года.
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