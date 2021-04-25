Бывший президент России призвал расследовать судейство в матче "Динамо" - "Химки"

Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин, который в 1999 году в течение 82 дней возглавлял Правительство России, подверг критике судейство матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги "Динамо" - "Химки" (0:1), и призвал расследовать действия арбитров.

"Когда на глазах тысяч зрителей главный арбитр матча Кукуляк, который находился в отличной позиции и прекрасно видел нарушение на Комличенко в штрафной площади гостей, не назначает очевидный пенальти, возникает вопрос - ошибка ли это с его стороны или что-то другое. За такие решения в НХЛ, например, отстраняют надолго и без колебаний. И где были в этот момент судьи, работавшие на ВАР? Вся цепочка действий бригады рефери в том эпизоде, считаю, должна быть тщательно изучена специалистами, а выводы озвучены для широкой футбольной общественности", - приводит слова Степашина "Спорт-Экспресс".

Напомним, что "Динамо" пропустило решающий гол в компенсированное время второго тайма, отличился Максим Глушенков, который арендован "Химками" у "Спартака". Поражение не позволило "бело-голубым" вернуться в еврокубковую зону. После 27 туров "Динамо", набрав 46 очков, занимает шестое место в РПЛ.

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