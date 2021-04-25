Бывший президент России призвал расследовать судейство в матче "Динамо" - "Химки"
Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин, который в 1999 году в течение 82 дней возглавлял Правительство России, подверг критике судейство матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги "Динамо" - "Химки" (0:1), и призвал расследовать действия арбитров.
"Когда на глазах тысяч зрителей главный арбитр матча Кукуляк, который находился в отличной позиции и прекрасно видел нарушение на Комличенко в штрафной площади гостей, не назначает очевидный пенальти, возникает вопрос - ошибка ли это с его стороны или что-то другое. За такие решения в НХЛ, например, отстраняют надолго и без колебаний. И где были в этот момент судьи, работавшие на ВАР? Вся цепочка действий бригады рефери в том эпизоде, считаю, должна быть тщательно изучена специалистами, а выводы озвучены для широкой футбольной общественности", - приводит слова Степашина "Спорт-Экспресс".
Напомним, что "Динамо" пропустило решающий гол в компенсированное время второго тайма, отличился Максим Глушенков, который арендован "Химками" у "Спартака". Поражение не позволило "бело-голубым" вернуться в еврокубковую зону. После 27 туров "Динамо", набрав 46 очков, занимает шестое место в РПЛ.
Не пропустите: "Зенит" может оформить чемпионство в следующем туре. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Фернандиньо рассказал, как он прятал деньги, когда играл за "Шахтер"
-
ПСЖ теряет Мбаппе
-
Украинский футболист 13 раз выругался матом во время короткого интервью (видео)
-
Симеоне оценил шансы "Атлетико" на чемпионство в Ла Лиге
-
Агент хавбека ЦСКА Зайнутдинова рассказал о сроках восстановления игрока
-
Бывший президент России призвал расследовать судейство в матче "Динамо" - "Химки"
-
"Спартак" отреагировал на гол Глушенкова в матче с "Динамо"
-
Испанский арбитр высказался о неназначенном пенальти в матче "Реал" - "Бетис"
-
Певица Ани Лорак рассказала о своем романе с украинским тренером Сергеем Ребровым
-
Глава "Баварии" назвал причину провала проекта Суперлига
-
В "Интере" приняли решение о будущем Янга
-
Зидан высказался о шансах "Реала" в чемпионской гонке
-
1
Владельцы "Ливерпуля" отказались продавать клуб за невероятную сумму
-
Главные новости дня: 24 апреля
-
Фердинанд жестко высказался о системе VAR
-
11 клубов Серии А хотят наказать "Интер", "Милан" и "Ювентус"
-
Слуцкий высказался о возможном уходе Хвичи
-
"Шеффилд" победил "Брайтон" в матче АПЛ
-
2
"Реал" потерял очки в матче с "Бетисом"
-
"Кротоне" одолел "Парму" в матче с 7 голами, "Сампдория" уступила "Сассуоло"