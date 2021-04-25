"Спартак" отреагировал на гол Глушенкова в матче с "Динамо"
Фото: твиттер "Фратрия"/Автор неизвестен
Пресс-служба московского "Спартака" отреагировала на гол полузащитника подмосковных "Химок" Максима Глушенкова в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Динамо" (1:0).
"Есть первый гол Максима Глушенкова после возвращения на поле! И какой! Победный в добавленное время против "Динамо". Так держать, Макс!" - говорится официальном "твиттере" "Спартака".
21-летний Глушенков принадлежит "Спартаку". В феврале 2021 года он перешел в "Химки" на правах аренды без права последующего выкупа. За подмосковный клуб он провел четыре матча и забил один гол. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2023 года.
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