"Спартак" отреагировал на гол Понсе в дебютном матче за "Эльче"
Пресс-служба московского "Спартака" прокомментировала забитый мяч форварда Эсекиэля Понсе в составе "Эльче".
Напомним, что аргентинец отличился в дебютном матче за новую команду, поразив ворота "Райо Вальекано" (2:1).
"Так держать, Танк!" - говорится в публикации "красно-белых".
Эсекель Понсе забил победный гол в дебютном матче за @elchecf!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 18, 2022
Так держать, Танк! pic.twitter.com/lqJZeFbMCe
Напомним, что в конце января "Эльче" арендовал Понсе у "Спартака" с правом выкупа за 4 миллиона евро.
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