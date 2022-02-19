"Спартак" отреагировал на гол Понсе в дебютном матче за "Эльче"

Фото инстаграм Эсекиэля Понсе

Пресс-служба московского "Спартака" прокомментировала забитый мяч форварда Эсекиэля Понсе в составе "Эльче".

Напомним, что аргентинец отличился в дебютном матче за новую команду, поразив ворота "Райо Вальекано" (2:1).

"Так держать, Танк!" - говорится в публикации "красно-белых".

Эсекель Понсе забил победный гол в дебютном матче за @elchecf!



Так держать, Танк! pic.twitter.com/lqJZeFbMCe — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 18, 2022

Напомним, что в конце января "Эльче" арендовал Понсе у "Спартака" с правом выкупа за 4 миллиона евро.

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