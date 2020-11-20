"Спартак" отреагировал на госпитализацию Ярцева

Московский "Спартак" выступил с заявлением в связи с госпитализацией бывшего игрока и тренера команды Георгия Ярцева.

Напомним, что 72-летний специалист попал в больницу с подозрением на пневмонию. Коронавируса у него нет.

"Желаем Георгию Александровичу здоровья и скорейшего возвращения к работе!" - говорится в заявлении столичного клуба.

Ярцев возглавлял сборную России с 2003 по 2005 год. Также он известен по работе в "Спартаке", "Динамо", "Роторе" и "Торпедо". В тренерский штаб "красно-белых" специалист входил с 1994 по 1998 год, а в 1996-м - руководил первой командой самостоятельно.

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