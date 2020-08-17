"Спартак" отреагировал на информацию о возможной жалобе РФС на Федуна
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал слова генерального директора РФС Александра Алаева о том, что организация может пожаловаться на владельца "красно-белых" Леонида Федуна в комитет по этике за его слова в адрес арбитров.
"Футбольный клуб "Спартак-Москва" благодарит РФС за постоянную работу по улучшению качества работы судейского корпуса. Верим, что в перспективе представительство российских футбольных арбитров в европейских и мировых турнирах будет неуклонно расти. Со своей стороны не видим оснований для обращения в комитет по этике по поводу высказываний представителей "Спартака" относительно работы судей. Мы за честный футбол", - приводит слова Газизова ТАСС.
Напомним, что Федун неоднократно высказывал недовольство работой арбитров из-за большого количества спорных решений в матчах "Спартака".
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|М
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|Ростов
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|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
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|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
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|12
|Тамбов
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|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
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|Крылья Советов
|23
|22