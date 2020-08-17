"Спартак" отреагировал на информацию о возможной жалобе РФС на Федуна

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"Спартак" отреагировал на информацию о возможной жалобе РФС на Федуна

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал слова генерального директора РФС Александра Алаева о том, что организация может пожаловаться на владельца "красно-белых" Леонида Федуна в комитет по этике за его слова в адрес арбитров.

"Футбольный клуб "Спартак-Москва" благодарит РФС за постоянную работу по улучшению качества работы судейского корпуса. Верим, что в перспективе представительство российских футбольных арбитров в европейских и мировых турнирах будет неуклонно расти. Со своей стороны не видим оснований для обращения в комитет по этике по поводу высказываний представителей "Спартака" относительно работы судей. Мы за честный футбол", - приводит слова Газизова ТАСС.

Напомним, что Федун неоднократно высказывал недовольство работой арбитров из-за большого количества спорных решений в матчах "Спартака".

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