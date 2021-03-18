"Спартак" отреагировал на информацию об интересе к Фонсеке

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Глава департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов высказался об информации, что наставник "Ромы" Паулу Фонсека отказался возглавить "красно-белых".

"Спартак" никогда не контактировал с господином Фонсекой по вопросу возможного сотрудничества. Скажу больше, его кандидатура даже не находилась в расширенном списке потенциальных главных тренеров команды", - приводит слова Фетисова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что нынешний тренер "Спартака" Доменико Тедеско должен покинуть клуб по окончании сезона.

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