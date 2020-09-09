"Спартак" отреагировал на интерес "Ромы" к Александру Кокорину



Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов поделился мнением о будущем в команде нападающего Александра Кокорина, которым интересуется римская "Рома".

"Если будет сделано официальное предложение, тогда мы будем это вместе обсуждать", - приводит слова Газизова "Чемпионат".

По некоторым данным, сумма отступных для зарубежных клубов в контракте Кокорина составляет 6-7 миллионов евро.

В "Роме" кандидатуру россиянина рассматривают в качестве возможной замены травмированному полузащитнику Николо Дзаньоло, который выбыл из строя на длительный срок из-за разрыва крестообразных связок колена.

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