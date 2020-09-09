"Спартак" отреагировал на интерес "Ромы" к Александру Кокорину
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов поделился мнением о будущем в команде нападающего Александра Кокорина, которым интересуется римская "Рома".
"Если будет сделано официальное предложение, тогда мы будем это вместе обсуждать", - приводит слова Газизова "Чемпионат".
По некоторым данным, сумма отступных для зарубежных клубов в контракте Кокорина составляет 6-7 миллионов евро.
В "Роме" кандидатуру россиянина рассматривают в качестве возможной замены травмированному полузащитнику Николо Дзаньоло, который выбыл из строя на длительный срок из-за разрыва крестообразных связок колена.
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Месси тренируется в общей группе "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17