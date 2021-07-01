"Спартак" отреагировал на истечение договора Месси с "Барселоной"

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"Спартак" отреагировал на истечение договора Месси с "Барселоной"

Фото инстаграм Лионеля Месси

Пресс-служба московского "Спартака" посвятила пост в твиттере получению нападающим Лионелем Месси статуса свободного агента.

Напомним, что в полночь 34-летний футболист официально стал свободным агентом в связи с истечением срока контракта с "Барселоной".

"Пришло время сделать шаг вперёд. Поехали", - написали "красно-белые", прикрепив скрин из игры FIFA 21 с предложением звёздному аргентинцу о переходе.

Месси является воспитанником "Барсы", он находился в структуре клуба с 2000 года, за основную команду дебютировал в ноябре 2003-го, с тех пор сыграл 778 матчей, забил 672 гола, сделал 305 ассистов и выиграл 35 трофеев.

Не пропустите: Лапорта высказался о будущем Месси, у которого истёк контракт с "Барселоной". | http://soccernews.ru
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