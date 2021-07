"Спартак" отреагировал на истечение договора Месси с "Барселоной"

Фото инстаграм Лионеля Месси

Пресс-служба московского "Спартака" посвятила пост в твиттере получению нападающим Лионелем Месси статуса свободного агента.

Напомним, что в полночь 34-летний футболист официально стал свободным агентом в связи с истечением срока контракта с "Барселоной".

"Пришло время сделать шаг вперёд. Поехали", - написали "красно-белые", прикрепив скрин из игры FIFA 21 с предложением звёздному аргентинцу о переходе.

It's our time to step up. Let's go. https://t.co/xI7ZIakOMR pic.twitter.com/PjjygmUDKp