"Спартак" отреагировал на избиение судьи в матче молодежного первенства против "Ахмата"

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал инцидент с избиением арбитра после игры молодежного первенства против "Ахмата".

"Мы осуждаем насилие в любом его проявлении. Подобным случаям нет места ни в футболе, ни в жизни", - приводит слова Фетисова "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что РФС и РПЛ проведут совместное расследование инцидента.

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