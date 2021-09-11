"Спартак" отреагировал на отсутствие Мирзова в составе "Химок"

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Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов дал комментарий по поводу неучастия полузащитника "Химок" Резиуана Мирзова в очном матче между командами.

Напомним, что подмосковный клуб арендовал игрока у "красно-белых" в прошедший вторник.

"Нельзя запретить арендованному игроку выйти в матче против бывшей команды - в договоре никто этого и не запрещает. Но и обязать игрока сыграть тоже никто не может. Всё остальное - спекуляции, выглядит как давление на "Химки", которые, конечно, сами разберутся, кого выпускать на поле", - сказал Зеленов.

"Спартак" примет "Химки" сегодня, начало матча - в 19:00 по московскому времени.

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