"Спартак" отреагировал на отсутствие Промеса в заявке Нидерландов на матч с Украиной
Фото: инстаграм Квинси Промеса/Автор неизвестен
Пресс-служба "Спартака" прокомментировал факт не попадания нападающего московского клуба и сборной Нидерландов Квинси Промеса в заявку на матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с командой Украины.
"К сожалению, Квинси Промес не попал в заявку сборной Нидерландов на матч с Украиной. Надеемся, Антоха получит шанс проявить себя на Евро", - говорится в официальном Twitter "Спартака".
29-летний Промес перешел в "Спартак" в зимнее трансферное окно из "Аякса". В минувшем сезоне он провел за "красно-белых" 11 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.
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