"Спартак" отреагировал на штрафные санкции за твит про ЦСКА

Директор департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов озвучил позицию клуба по поводу наказания от комитета по этике РФС.

Напомним, что "красно-белых" оштрафовали на 60 тысяч рублей за публикацию в твиттере "Привет, конюшня. Как твои дела?" после победы над ЦСКА.

"Мы всегда с уважением относились и будем относиться ко всем субъектам футбола и общественной жизни в целом. Жаль, что вышло недопонимание. Тем не менее мы принимаем решение комитета. Обжаловать его не будем", - сказал Фетисов.

"Спартак" финишировал на втором месте в РПЛ, ЦСКА - на шестом.

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