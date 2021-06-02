"Спартак" отреагировал на слухи об интересе к Ба

Фото: ФК "Спартак"

Глава департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов отреагировал на слухи об интересе клуба к защитнику пражской "Славии" Александеру Ба.

"Достоверная информация касательно возможных трансферов на вход и выход появится только по приезду тренерского штаба в Россию и ознакомления со всеми футболистами основной команды и "Спартака-2", - приводит слова Фетисова "Спорт-Экспресс".

В минувшем сезоне Ба провел 39 игр, в которых забил пять голов и отдал 9 результативных передач.

Напомним, что новым тренером "Спартака" стал Руй Витория.

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