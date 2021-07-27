"Спартак" отреагировал на слухи об интересе к Габриэлу Пиресу
Фото: инстаграм Пиреса
Пресс-атташе "Спартака" Ярослав Кулемин не подтвердил слухи об интересе клуба с хавбеку "Бенфики" Габриэлу Пиресу.
"К нам уже весь состав "Бенфики" на словах отправили. Нет, Габриэлом не интересуемся", - приводит слова Кулемина "Спорт-Экспресс".
Напомним, что нынешний наставник "Спартака" Руй Витория ранее возглавлял "Бенфику" и Пирес работал один сезон под его руководством.
В прошлом сезоне Пирес сыграл 32 матча, в которых забил один гол и отдал три ассиста.
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