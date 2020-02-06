"Спартак" отреагировал на смерть 103-летнего актёра Кирка Дугласа

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"Спартак" отреагировал на смерть 103-летнего актёра Кирка Дугласа

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала в твиттере пост, посвящённый уходу из жизни американского актёра Кирка Дугласа.

"Сегодня на 104-м году ушёл из жизни один из величайших актёров современности Кирк Дуглас. Доподлинно неизвестно, болел ли Кирк Дуглас за наш клуб, но его оскароносный "Спартак" точно покорил миллионы сердец во всём мире!" - говорится в публикации "красно-белых".

Речь идёт о фильме "Спартак", который вышел в 1960 году. Кинолента получила несколько премий "Оскар" и "Золотой глобус".

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