"Спартак" отреагировал на смерть Валентина Гафта
Московский "Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью известного российского актёра Валентина Гафта.
"Два "Спартака" - один в Большом,
Другой в Большом футболе,
Но я бы в театр не пошёл,
Когда "Спартак" на поле.
Ушёл из жизни великий актёр и преданный болельщик нашего клуба Валентин Гафт.
Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Валентина Иосифовича", - говорится в заявлении "красно-белых" в твиттере.
Гафт умер сегодня в возрасте 85 лет. По словам супруги артиста, он так и не оправился после инсульта, перенесённого в августе 2019 года.
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