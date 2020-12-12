"Спартак" отреагировал на смерть Валентина Гафта

Московский "Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью известного российского актёра Валентина Гафта.

"Два "Спартака" - один в Большом,

Другой в Большом футболе,

Но я бы в театр не пошёл,

Когда "Спартак" на поле.

Ушёл из жизни великий актёр и преданный болельщик нашего клуба Валентин Гафт.

Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Валентина Иосифовича", - говорится в заявлении "красно-белых" в твиттере.

Гафт умер сегодня в возрасте 85 лет. По словам супруги артиста, он так и не оправился после инсульта, перенесённого в августе 2019 года.

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