"Спартак" отреагировал на спорный эпизод с падением Ларссона в штрафной "Краснодара" (видео)

Фото: кадр из трансляции матча "Краснодар" - "Спартак"

Пресс-служба "Спартака" прокомментировала эпизод с падением нападающего Джордана Ларссона в штрафной "Краснодара" в матче 15-го тура чемпионата России после контакта с полузащитником "быков" Тонни де Вильеной.

"Я — великий слепой. Я ничего не вижу", — говорится в твиттере.

Главный арбитр матча Алексей Сухой и видеоассистент просмотрели эпизод, но приняли решение не назначать пенальти в ворота "Краснодара".

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