"Спартак" отреагировал на то, что Шалимов перепутал возраст Умярова
Фото "Спорт-Экспресс" / Александр Федоров
Бывший игрок "Спартака", а ныне телеэксперт Игорь Шалимов в эфире "Матч ТВ" ошибся с возрастом полузащитника "красно-белых" Наиля Умярова.
"Умярову знаете, сколько лет? 22? 25! Он 96-го года рождения", - сказал Шалимов.
На это заявление отреагировал глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов.
"Вероятно, Игорь Шалимов пытается привлечь внимание к своей персоне. Если так, то это крайне неэтичный способ. Ну и, являясь футбольным экспертом, неплохо бы разбираться в предмете", - отметил Фетисов.
Сам Шалимов объяснил допущенную ошибку следующим образом: "Пересмотрите ещё раз эфир, я просто ошибся. Мне казалось, что он 96-го года. Я ошибся и сразу поправился, сказал, что извиняюсь. Он был в молодёжке, он 2000-го года".
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