"Спартак" отреагировал на вылет Швеции с Евро-2020

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"Спартак" отреагировал на вылет Швеции с Евро-2020

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Пресс-служба московского "Спартака" прокомментировала вылет сборной Швеции с Евро-2020. В 1/8 финала шведская национальная команда проиграла сборной Украины со счетом 1:2. Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон был в заявке сборной Швеции на чемпионат Европы, но не провел ни одного матча.

"Наши соболезнования сборной Швеции и Джордану Ларссону, который, почему-то, не получил ни одного шанса на Евро после прекрасного сезона в России", - говорится в англоязычном Twitter-аккаунте московского клуба.

В минувшем сезоне 24-летний Ларссон провел за "Спартак" 30 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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