"Спартак" отреагировал на жеребьёвку 1/8 финала ЛЕ фотографией бывшего тренера

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала пост, посвящённый итогам жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, что соперником "красно-белых" стал немецкий "РБ Лейпциг", который возглавляет их бывший тренер Доменико Тедеско.

"До встречи, Доменико!" - говорится в публикации "Спартака".

Команды сыграют 10 и 17 марта. Сначала - в Германии, а затем - на нейтральном поле.

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