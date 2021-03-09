"Спартак" отреагировали на слухи об интересе к Спаллетти

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"Спартак" отреагировали на слухи об интересе к СпаллеттиДиректор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов дал комментарий касательно информации об интересе москвичей к экс-наставнику "Зенита" Лучано Спаллетти.

"Это все слухи! Очередной вброс, никто со Спаллетти из "Спартака" не связывался", - заявил Фетисов "СЭ".

Как сообщал недавно Аffaritaliani, "красно-белые" "были бы рады вернуть специалиста в Россию". СМИ также связывают 62-летнего итальянца с "Лацио" и "Наполи".

Напомним, сейчас Спаллетти находится без работы после того, как покинул "Интер" в мае 2019 года.

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