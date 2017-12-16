"Спартак" отрицает интерес к Твумаси

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"Спартак" отрицает интерес к Твумаси

Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Наиль Измайлов опроверг информацию об интересе московского клуба к форварду "Астаны" Патрику Твумаси.

Ранее СМИ сообщали, что "красно-белые" рассматривают 23-летнего ганца в качестве замены для Квинси Промеса, который может перебраться в европейский топ-клуб.

"Интереса нет, его покупку не рассматриваем. Да и вряд ли она стала бы усилением. Очередной информационный "вброс", которых было уже немало" - сказал Измайлов.

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