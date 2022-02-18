"Спартак" ответил "Ахмату" на предложение по Гапонову

Фото инстаграм Ильи Гапонова

Переход центрального защитника московского "Спартака" Ильи Гапонова в "Ахмат" не состоится, сообщает "Матч ТВ".

По информации источника, "красно-белые" отказались отпускать 24-летнего футболиста в грозненскую команду.

В текущем сезоне Гапонов не провёл ни одного матча за основу "Спартака". Его контракт с клубом действует до 2024 года.

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