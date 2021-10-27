"Спартак" ответил Калиниченко, который хочет встретится с командой

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"Спартак" ответил Калиниченко, который хочет встретится с командой

Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов ответил бывшему футболисту московского клуба Максима Калиниченко, который хочет встретиться с главным тренером и капитаном команды, чтобы обсудить последние результаты.

"У Максима Калиниченко как эксперта основного вещателя есть возможность задать все интересующие его вопросы в эфире, где он регулярно появляется. А то, о чем мы говорим — встреча с болельщиками, которые такой возможности не имеют, в отличие от популярных экспертов, журналистов и блогеров. Болельщики, кстати, обратились к нам напрямую, а не через Telegram-канал. При случае подскажем уважаемому Максиму, как это делается", - приводит слова Зеленова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что в 12-м туре Российской Премьер-Лиги "Спартак" разгромно проиграл "Зениту" со счетом 1:7, потерпев крупнейшее поражение в своей истории в чемпионате России.

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