"Спартак" ответил отказом на предложение "Вест Хэма" по Кралу

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"Спартак" ответил отказом на предложение "Вест Хэма" по КралуФото: инстаграм Крала/Автор неизвестен

"Вест Хэм" предложил московскому "Спартаку" арендное соглашение по хавбеку сборной Чехии Алексу Кралу, сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации источника, в предложение была включена опция выкупа, однако она активировалась только при выполнении футболистом нескольких условий.

В стане красно-белых ответили отказом на предложение лондонского клуба, так как посчитали условия последующего выкупа слишком завышенными — это риск для клуба.

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