"Спартак" ответил Юрану на слова о возрасте Урунова
Глава департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов отреагировал на громкое заявление наставника "СКА Хабаровска" Сергея Юрана касательно возраста полузащитника "красно-белых" Остона Урунова.
По словам тренера, узбекский хавбек на 4-5 лет старше, чем заявлено официально (на этой неделе исполнится 20).
"Мне неизвестно, откуда такая информация могла появиться по Урунову у Юрана. Может быть, он его родственник? Все хайпуют на "Спартаке" как могут. Их мотивация только им самим известна", - сказал Фетисов.
Летом "Спартак" заплатил за Урунова 1 миллион евро. В его активе 9 матчей и 1 гол.
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