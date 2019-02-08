"Спартак" озвучил диагноз Мельгарехо
Московский "Спартак" озвучил диагноз парагвайского полузащитника Лоренсо Мельгарехо, который получил травму в товарищеском матче с "Актобе".
В сообщении на официальном сайте "красно-белых" говорится, что у 28-летнего футболиста выявлено частичное повреждение приводящей мышцы левого бедра.
Точные сроки восстановления хавбека пока неизвестны. Сейчас он не тренируется с командой, а работает индивидуально с физиотерапевтом.
В текущем сезоне Мельгарехо сыграл за "Спартак" 20 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
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