"Спартак" озвучил диагноз Мельгарехо

Московский "Спартак" озвучил диагноз парагвайского полузащитника Лоренсо Мельгарехо, который получил травму в товарищеском матче с "Актобе".

В сообщении на официальном сайте "красно-белых" говорится, что у 28-летнего футболиста выявлено частичное повреждение приводящей мышцы левого бедра.

Точные сроки восстановления хавбека пока неизвестны. Сейчас он не тренируется с командой, а работает индивидуально с физиотерапевтом.

В текущем сезоне Мельгарехо сыграл за "Спартак" 20 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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