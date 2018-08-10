"Спартак" озвучил "Милану" стоимость Промеса

"Спартак" озвучил "Милану" стоимость своего ведущего полузащитника Квинси Промеса.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, "красно-белые" оценили 26-летнего голландца в 25 миллионов евро.

"Милан" на сегодняшний день не готов осилить столь крупный трансфер, поэтому хочет арендовать Промеса с правом выкупа.

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