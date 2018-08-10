"Спартак" озвучил "Милану" стоимость Промеса

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"Спартак" озвучил "Милану" стоимость Промеса

"Спартак" озвучил "Милану" стоимость своего ведущего полузащитника Квинси Промеса.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, "красно-белые" оценили 26-летнего голландца в 25 миллионов евро.

"Милан" на сегодняшний день не готов осилить столь крупный трансфер, поэтому хочет арендовать Промеса с правом выкупа.  

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Комментарии
u_radar

Вот ЦСКА молодцы, сумели "впарить" "Монако" за 30 "лямов" откровенный хлам в лице Головина, который не умеет и десятой доли того, что умеет Промес, которого в "Спартаке" не могут продать и за 25, парадокс.......

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))

Промес, не стоит таких денег, 25 миллионов?)) За что, за этот ДУБ, который пустил корни на поле)))))) Его цена максимум 8 мил)))

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Пьянь

Промес это лучший бомбардир Премьер-лиги в прошлом сезоне. Во времена, когда за непонятных чуваков платят по 30-40 миллионов, его под 50 млн.

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))

Твой Промес,дерево-прямолинейное))) У Головина и техника лучше, и контроль мяча, скорость,виденье поле, дриблинг, короче он по всем показателям лучше твоего Просеса-мясного-фарша))))))

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Vet

Поскольку Антона перестал играть ещё в прошлом году его стоит продать. А Спартаку был нужен столов. Теперь он начньютон мстить спартачам и это печально

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