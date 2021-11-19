"Спартак" озвучил позицию клуба по поводу возможного тюремного заключения Промеса
Фото твиттер "Спартака"
Глава пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов сделал заявление касательно ситуации с уголовным преследованием Квинси Промеса в Нидерландах.
Напомним, что игрока "красно-белых" обвиняют в покушении на убийство и нанесении ножевых ранений двоюродному брату. За это ему грозит до четырёх лет тюремного заключения.
"Промес полностью сосредоточен на предстоящих матчах. Этим делом занимаются его адвокаты, которым он абсолютно доверяет. Что касается сообщений в СМИ, то "Спартак" будет опираться только на официальные запросы компетентных органов, а таких запросов в адрес клуба не поступало. По нашей информации, продолжается обычная процессуальная история, которая на данный момент ничего не меняет", - сказал Зеленов.
В текущем сезоне 29-летний Промес сыграл за "Спартак" 13 матчей и забил 5 голов.
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