"Спартак" озвучил предложение по Ньянгу

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"Спартак" озвучил предложение по Ньянгу"Спартак"​ возобновил переговоры с "Миланом" по трансферу нападающего Мбай Ньянга.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, москвичи согласны заплатить за трансфер 22-летнего француза около 20 миллионов евро.

Игрок получит четырехлетний контракт с зарплатой в 3 миллиона евро за сезон.

Вторую часть прошлого сезона форварда играл на правах аренды за "Уотфорд". На счету Ньянга два гола гола и две голевые передачи в 16-ти матчах чемпионата Англии.

Читайте: "Милан" отклонил предложение "Фенербахче" по Ньянгу | http://soccernews.ru

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