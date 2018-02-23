"Спартак" озвучил сроки восстановления Таски

Московский "Спартак" на своём официальном сайте опубликовал заявление по поводу травмы защитника Сердара Таски.

"Характер травмы - мышечный. Она получена в результате резкого скручивания мышц живота. Восстановление Сердара может занять от двух недель" - сказал руководитель медицинского департамента "красно-белых" Михаил Вартапетов.

Таким образом, Таски точно пропустит кубковый матч с "Крыльями Советов" (28 февраля) и игру чемпионата России против "Локомотива" (4 марта). | http://soccernews.ru