"Спартак" озвучил стартовый состав на товарищеский матч с "Мурой"

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"Спартак" озвучил стартовый состав на товарищеский матч с "Мурой"

Тренерский штаб московского "Спартака" определился со стартовым составом команды на товарищеский матч со словенской "Мурой".

Как сообщает официальный твиттер "красно-белых", с первых минут на поле выйдут Александр Максименко, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Николай Рассказов, Аяз Гулиев, Александр Ломовицкий, Роман Зобнин, Софьян Ханни, Луис Адриано и Педро Роша.

Напомним, что матч пройдёт в Турции, где "народная команда" сейчас проводит тренировочный сбор. Начало игры - в 15:00 по московскому времени.

Не пропустите: "Спартак" определился с одним из соперников на заключительном тренировочном сборе. | http://soccernews.ru

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