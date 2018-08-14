"Спартак" - ПАОК - 0:0 (обзор)

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"Спартак" - ПАОК - 0:0 (обзор)Смотрите видеообзор ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов, в котором московский "Спартак" не смог обыграть греческий ПАОК.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Главные новости дня: 14 августа

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