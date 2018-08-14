"Спартак" - ПАОК: где смотреть трансляцию матча

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов московский "Спартак" сыграет с греческим ПАОКом.

Прямую трансляцию этого поединка покажет телеканал "Матч ТВ". Начало матча в 20:30 мск.

Напомним, что в первом матче "Спартак" уступил на выезде со счетом 2:3.

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