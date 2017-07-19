"Спартак" перебил предложение "Хоффенхайма" по Баделю

Московский "Спартак" сделал предложение по полузащитнику итальянской "Фиорентины" Милану Баделю, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, "красно-белые" предложили за 28-летнего хавбека 3,2 миллиона евро, что на 500 тысяч евро больше, нежели готов заплатить за игрока немецкий "Хоффенхайм". Сам же футболист изъявил желание перебраться в "Милан", где его хочет видеть главный тренер "россонери" Винченцо Монтелла.

Напомним, вчера "Спартак" упустил победу над "Динамо". | soccernews.ru