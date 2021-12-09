"Спартак" переиграл "Легию" и занял первое место в группе Лиги Европы

Фото: твиттер "Спартака"

В заключительном туре групповой стадии Лиги Европы "Спартак" обыграл "Легию".

Таким образом, московский клуб финишировал в группе на первом месте и вышел в 1/8 финала турнира.

Отметим, что на 8-й компенсированной минуте второго тайма "Легия" не забила пенальти.

"Легия" Польша - "Спартак" Россия 0:1

Гол: Бакаев, 17 - 0:1

"Легия": Боруц, Йоханссон, Ветеска, Навроцки, Юри Рибейру, Жозуэ (Рафаэл Лопеш, 65), Андре Мартинш (Влодарчик, 72), Лукиньяс, Слиш (Харатин, 65), Эмрели (Пекхарт, 73), Кастрати (Скверчински, 90).

"Спартак": Селихов, Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон, Мозес, Зобнин (Хендрикс, 77), Умяров, Игнатов (Мелкадзе, 77), Бакаев (Ломовицкий, 88), Промес.

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