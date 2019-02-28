"Спартак" переиграл португальский "Спортинг" в матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу

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"Спартак" переиграл португальский "Спортинг" в матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу

Московский "Спартак" переиграл португальский "Спортинг" в матче клубного чемпионата мира.

"Спартак" - "Спортинг" - 4:3.

Эта победа принесла московской команде лидирующую позицию в группе А.

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