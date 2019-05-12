"Спартак" переиграл "Уфу" и сместил ЦСКА с четвертого места

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"Спартак" переиграл "Уфу" и сместил ЦСКА с четвертого места

В рамках 28-го тура РПЛ "Спартак" минимально обыграл "Уфу".

Благодаря победе московский клуб сместил ЦСКА с 4-го места, однако "армейцы" проведут свою игру с "Зенитом" позже.

"Спартак" - "Уфа" 1:0

Гол: Зе Луиш, 11 - 1:0

"Спартак": Максименко, Ещенко, Джикия, Айртон, Гапонов, Фернандо, Зобнин, Ташаев (Мелкадзе, 86), Мельгарехо (Глушенков, 80), Умяров, Зе Луиш (Луис Адриано, 71).

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Круговой, Йокич (Бизяк, 85), Карп, Сысуев, Ванек (Вомбергар, 62), Никитин, Тилль, Неделчару, Игбоун.

Предупреждения: Зобнин (39), Игбоун (42), Карп (45), Тилль (77).  

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