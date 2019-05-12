"Спартак" переиграл "Уфу" и сместил ЦСКА с четвертого места
В рамках 28-го тура РПЛ "Спартак" минимально обыграл "Уфу".
Благодаря победе московский клуб сместил ЦСКА с 4-го места, однако "армейцы" проведут свою игру с "Зенитом" позже.
"Спартак" - "Уфа" 1:0
Гол: Зе Луиш, 11 - 1:0
"Спартак": Максименко, Ещенко, Джикия, Айртон, Гапонов, Фернандо, Зобнин, Ташаев (Мелкадзе, 86), Мельгарехо (Глушенков, 80), Умяров, Зе Луиш (Луис Адриано, 71).
"Уфа": Беленов, Живоглядов, Круговой, Йокич (Бизяк, 85), Карп, Сысуев, Ванек (Вомбергар, 62), Никитин, Тилль, Неделчару, Игбоун.
Предупреждения: Зобнин (39), Игбоун (42), Карп (45), Тилль (77).
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|Команда
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|2
|Локомотив Москва
|28
|52
|3
|Краснодар
|28
|50
|4
|Спартак Москва
|28
|46
|5
|ЦСКА Москва
|27
|45
|6
|Арсенал Тула
|28
|45
|7
|Ахмат
|28
|39
|8
|Ростов
|28
|38
|9
|Оренбург
|28
|37
|10
|Рубин
|28
|35
|11
|Урал
|28
|34
|12
|Динамо Москва
|28
|31
|13
|Крылья Советов
|28
|28
|14
|Уфа
|28
|26
|15
|Анжи
|28
|20
|16
|Енисей Красноярск
|28
|19