"Спартак" переманил одного из сотрудников ПСЖ

Новым спортивным директором московского "Спартака" станет скаут "Пари Сен-Жермен" Лука Каттани, сообщает журналист Никола Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский специалист прилетит в Москву в ближайшее время и подпишет с российским клубом трехлетний контракт.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время новым главным тренером "Спартака" станет итальянец Паоло Ваноли, который заменит Руя Виторию.

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