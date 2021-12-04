"Спартак" переманил тренера "Кайрата" по физподготовке

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"Спартак" переманил тренера "Кайрата" по физподготовке

Фото сайт "Кайрата"

"Кайрат" на своём официальном сайте объявил об уходе в "Спартак" тренера по физподготовке Вадима Боровского.

Пресс-служба "красно-белых" подписание контракта с 35-летним казахстанским специалистом пока не подтвердила.

Боровский - бывший футболист, он завершил карьеру в 2016 году.

"Спартак" по итогам 16 туров занимает десятое место в таблице РПЛ.

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