"Спартак" переманил в свою школу сына Аршавина
Арсений Аршавин зачислен в футбольную школу московского "Спартака", утверждает журналист Илья Казаков.
Младший сын Андрея Аршавина решил заниматься в структуре "красно-белых", несмотря на зенитовское прошлое и настоящее своего отца.
Арсений живёт с матерью - экс-женой полузащитника телеведущей Юлией Барановской.
Аршавин выступал за "Зенит" с 2000 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год. Всего он провёл 352 матча, забил 74 гола и сделал 99 ассистов.
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