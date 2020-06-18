"Спартак" планирует избавиться от Баду

Московский "Спартак" хочет расстаться с полузащитником Малкольмом Баду, сообщает Sport24.

По информации источника, тренерский штаб "красно-белых" не рассчитывает на немца, в связи с чем ему уже ищут новый клуб.

Прошлым летом "Спартак" купил 22-летнего хавбека у "Вольфсбурга" за 75 тысяч евро, заключив с ним контракт до 2022 года.

В текущем сезоне Баду выступал только за дубль "народной команды" - в его активе 8 сыгранных матчей без результативных действий.

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