"Спартак" планирует предложить двум ветеранам работу в системе клуба

Два игрока "Спартака" - вратарь Артём Ребров и защитник Андрей Ещенко - могут остаться в московском клубе после завершения карьеры.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", "красно-белые" планируют предложить обоим ветеранам работу в клубной системе.

Стоит отметить, что контракт Ещенко со "Спартаком" истекает летом 2019 года, а Реброва - в 2020-м.

В текущем сезоне 34-летний Ребров сыграл за "народную команду" 6 матчей и пропустил 6 голов. В активе 35-летнего Ещенко 9 игр, результативными действиями не отличался.

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