"Спартак" планирует продать еще двух футболистов

"Спартак" продолжает готовиться к летнему трансферному окну.

Сообщается, что московский клуб рассматривает вариант с продажей хавбека Фернандо. Также клуб может расстаться с кем то из нападающих, а именно с Зе Луишем или Луисом Адриано.

В этом сезоне Фернандо провел 23 матча, забил один гол и отдал три ассиста.

На счету Зе Луиша 12 забитых мячей и 4 результативные передачи в 31 игре.

Луис Адриано отметился 7 голами и 6 ассистами в 28 матчах.

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