"Спартак" планирует продать Мирзова и Ташаева
Фото: инстаграм Ташаева/Автор неизвестен
Как сообщает Чемпионат со ссылкой на два источника, московский "Спартак" не рассчитывает на Резуана Мирзова и Александра Ташаева.
"В клубе не видят будущего у этих игроков вне зависимости от фигуры нового тренера", - сообщает один из источников.
Мирзов на правах аренды выступает за "Химки", а Ташаев проводит это сезон за "Спартак-2".
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