"Спартак" планирует продать Мирзова и Ташаева

Фото: инстаграм Ташаева/Автор неизвестен

Как сообщает Чемпионат со ссылкой на два источника, московский "Спартак" не рассчитывает на Резуана Мирзова и Александра Ташаева.

"В клубе не видят будущего у этих игроков вне зависимости от фигуры нового тренера", - сообщает один из источников.

Мирзов на правах аренды выступает за "Химки", а Ташаев проводит это сезон за "Спартак-2".

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