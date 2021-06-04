"Спартак" планирует продлить контракт с Бакаевым

Фото: инстаграм Бакаева/Автор неизвестен

Как сообщает "Спорт-Экспресс", московский "Спартак" намерен продлить контракт с полузащитником Зелимханом Бакаевым,

Напомним, что нынешнее соглашение с 24-летним хавбеком действует до конца следующего сезона.

Ранее Бакаевым интересовалось "Динамо", в последний день зимнего трансферного окна игрок мог оказаться в команде Сандро Шварца.

В прошедшем сезоне Бакаев провел 26 матчей за "Спартак" во всех турнирах, забил гол и отдал семь голевых передач.

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