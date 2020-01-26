"Спартак" планирует продлить контракты с Ребровым и Ещенко
"Спартак" планирует продлить контракты с Артемом Ребровым и Андреем Ещенко. Об этом сообщает Sport24.
Соглашения обоих игроков рассчитаны до лета 2020 года.
По данным источника, руководство московского клуба уже переговорило с футболистами, которые готовы остаться в команде. Стороны обговаривают детали.
Отметим, что игроках заинтересован тренерский штаб красно-белых.
35-летний Ребров выступает в "Спартаке" с 2011 года. 35-летний Ещенко играет с 2016-го.
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